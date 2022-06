Ratinho Junior posta foto com Papa Francisco nas redes socias

Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se encontrou nesta quarta-feira (8) na Praça São Pedro, no Vaticano, com o Papa Francisco

O governador Carlos Massa Ratinho Junior publicou em suas redes sociais nesta quinta-feira (9) uma foto do encontro que teve com o Papa Francisco, na Praça São Pedro, no Vaticano, na quarta-feira (8). Ele foi à Itália acompanhado da primeira-dama, Luciana Saito Massa, do arcebispo emérito de Maringá, dom Anuar Battisti, além de alguns padres paranaenses.

"O encontro com a Sua Santidade, o Papa Francisco. Grande homem, exemplo de amor, respeito ao próximo e paz entre os povos. Abençoado de estar aqui. Que Deus abençoe nosso Paraná, o Brasil e o mundo", escreveu na legenda da postagem.

Aproveitando a mensagem do pontífice na Audiência Geral, que falou da velhice e do respeito aos idosos, Ratinho Junior apresentou ao Papa os programas do Governo do Estado voltados para a terceira idade, além de entregar uma lembrança do Paraná. O governador também deu uma entrevista à Rádio Vaticano e destacou o apoio de entidades filantrópicas ligadas à Igreja Católica, como as Santas Casas de Misericórdia, no enfrentamento à pandemia de Covid-19.



“Foi um momento especial poder falar com a Sua Santidade, o Papa, representando meu Estado e todos os paranaenses”, afirmou Ratinho Junior. “Tive a oportunidade de apresentar as iniciativas do nosso Estado em prol das pessoas idosas. O Paraná é reconhecido como um estado amigo do idoso, porque a nossa gestão colocou essa população no centro das políticas públicas”.