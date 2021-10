Da Redação

Ratinho Junior participa da Expo Dubai; vídeo

A comitiva paranaense, liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, foi aos Emirados Árabes Unidos para a Expo Dubai 2020, uma exposição internacional que conta com a participação de mais de 190 países durante os 181 dias de evento. Os representantes do Governo do Estado, municípios e empresários paranaenses de diversos segmentos econômicos tiveram a agenda iniciada no sábado (9).

Em uma publicação nas redes sociais, Ratinho Junior disse que o objetivo no evento é “ampliar o número de clientes de empresas paranaenses, atrair novos investimentos e impulsionar o turismo em tempos e retomada econômica pós-pandemia”. Assista ao vídeo da postagem:

EXPO DUBAI E BUSINESSE EXPERIENCE – A Expo Dubai 2020, iniciada na última sexta-feira (1), vai até março de 2022 e contará com a participação de mais de 190 países nos 181 dias de evento. A edição tem como tema a frase “Conectando Mentes, Criando o Futuro”. Os países participam com pavilhões que representam suas nações, divididos em três distritos: Oportunidade, Mobilidade e Sustentabilidade.

O Paraná é o primeiro estado a assumir o espaço brasileiro na feira, que tem 4,4 mil metros quadrados. O conceito da exposição paranaense é batizado de “Wow! All Around”, frase em inglês equivalente a “surpresa por toda parte” e que sugere as diversas formas de encantamento que o Estado pode proporcionar a quem o conhece.

O Estado também está focado em novos negócios no Paraná Business Experience. As rodadas de negócios acontecerão nos dias 11 e 12 de outubro no hotel Crowne Plaza. Lá, as empresas paranaenses farão apresentações e reuniões com potenciais interessados. Entre os países que já confirmaram presença, estão Egito, Arábia Saudita, Itália e Emirados Árabes Unidos.