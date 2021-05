Ratinho Junior manifesta pesar pela morte de Bruno Covas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (16), o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior manifestou imenso pesar pela morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele tinha 41 anos e foi vítima de câncer, doença contra a qual lutava desde 2019. “Nossas condolências à família, amigos e à população paulistana. Os nossos corações e orações estão juntos neste momento de profunda dor e tristeza. Que a fé que sempre guiou a família Covas os ampare e dê forças para enfrentar este momento tão difícil”, disse o governador.

Neto do ex-governador de São Paulo Mário Covas, Bruno Covas era advogado e economista. Entrou na política em 2004. Foi deputado estadual, federal e estava em seu segundo mandato como prefeito da capital paulista. Licenciado do cargo desde o dia 2 de maio, quando se afastou para o tratamento do câncer, Bruno Covas morreu às 8h20 deste domingo. Deixa o filho Tomás.