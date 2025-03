Ratinho Junior lidera aprovação entre governadores do Sul e Sudeste

continua após publicidade

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), é o mais bem avaliado entre os governadores do Sul e Sudeste, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (27). Ele tem 81% de aprovação no estado, superando Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul e Romeu Zema (NOVO) em Minas Gerais, ambos com 62%. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) registra 61%, enquanto no Rio de Janeiro Claudio Castro (PL) tem 42%.

O desempenho de Ratinho Junior também supera governadores de outras regiões, como Jerônimo Rodrigues na Bahia (61%) e Raquel Lyra em Pernambuco (51%). Além disso, os 81% representam a maior aprovação do paranaense na série histórica da pesquisa, iniciada em julho de 2024.

A administração estadual é bem avaliada em diversas áreas, com destaque para educação (66%), geração de emprego e renda (65%) e infraestrutura e mobilidade (61%). Em todos esses setores, o Paraná registra os melhores índices do Brasil entre os governadores analisados. A educação, especificamente, foi apontada pelo Ideb como a melhor do país.

A pesquisa também revela que 78% dos paranaenses acreditam que o estado está em melhor situação do que os demais. Esse otimismo é superior ao de Goiás (75%), São Paulo (60%) e Minas Gerais (56%), entre outros estados. Além disso, 67% dos entrevistados no Paraná acreditam que Ratinho Junior conseguirá eleger um sucessor.

O levantamento ouviu 1.644 pessoas em São Paulo, 1.482 em Minas Gerais, 1.400 no Rio de Janeiro, 1.400 no Rio Grande do Sul, 1.200 na Bahia e 1.104 no Paraná, em Goiás e em Pernambuco. As entrevistas foram realizadas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.

