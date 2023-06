Ratinho Junior lamenta ataque em Cambé: 'Paraná está de luto'

O governador do Paraná, Ratinho Jr., utilizou suas redes sociais para lamentar o trágico atentado registrado na manhã desta segunda-feira (19) em um colégio estadual de Cambé, norte do Paraná.

continua após publicidade

"A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto", disse o governador.

A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto continua após publicidade June 19, 2023

- LEIA MAIS: Ministro da Justiça se pronuncia sobre ataque em escola de Cambé

Após a enorme tragédia que gerou pânico e muito desespero no Colégio Estadual Helena Koloduy, o Governo do Estado do Paraná decretou luto oficial de três dias. Em uma nota oficial, a Secretaria Estadual de Educação (Seed) informou que as autoridades estaduais se dirigem para Cambé.



"O Governo do Paraná informa que um ex-aluno entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na manhã desta segunda-feira (19), alegando que solicitaria o seu histórico escolar. Segundo as informações iniciais, houve um episódio de violência, uma aluna morreu e outro aluno foi baleado e está internado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou profundamente o ocorrido. Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho da cidade. O ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina."

Siga o TNOnline no Google News