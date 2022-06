Ratinho Júnior incorpora mais 2 mil PMs e 400 bombeiros nesta segunda

Da Redação

Novos Bombeiros serão incorporados à força e equipamentos serão entregues pelo estado, nesta segunda-feira (27)

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assina nesta segunda-feira (27) o ato que formaliza o ingresso de 2 mil novos policiais militares e de mais 400 bombeiros nas respectivas corporações. Eles foram aprovados em concurso público e vão reforçar os quadros da segurança pública do Estado.

No mesmo evento, que vai acontecer na Academia Policial Militar do Guatupê, com início previsto para às 9 horas, haverá a entrega de 250 viaturas, 88 motos e seis embarcações para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros.

O investimento do Estado para a aquisição das viaturas passa de R$ 55 milhões. O dia também terá a assinatura de um convênio com a prefeitura de Piraquara para a pavimentação de todo o complexo penal da cidade.