Ratinho Junior entrega 1º trecho da duplicação da Rodovia dos Minérios

continua após publicidade

O governador Ratinho Junior (PSD) entregou nesta sexta-feira (25) o primeiro trecho da duplicação da Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré (PR). A obra, que teve investimentos de R$ 165 milhões do Governo do Estado, vai dar mais agilidade e segurança aos motoristas que trafegam na região.

-LEIA MAIS: Governador anuncia R$ 10 milhões por ano para comunidades terapêuticas

continua após publicidade

O trecho duplicado abrange 4,74 quilômetros da PR-092 entre Curitiba e o perímetro urbano de Almirante Tamandaré, passando pelo Contorno Norte (PR-418). Cerca de 25 mil carros e caminhões pesados passam diariamente pelo local, que é a principal via de acesso aos municípios do norte da Região Metropolitana e do Vale do Ribeira.

“Há 30 anos a população de Almirante Tamandaré e dos demais municípios da região demandavam a duplicação desta rodovia. Por muitos anos ela foi considerada uma estrada perigosa, por ter um fluxo muito intenso em pista simples. Por isso, desde o início da nossa gestão, tivemos como prioridade fazer esta obra. Hoje entregamos uma rodovia totalmente diferente, moderna e segura”, afirmou o governador.

DURABILIDADE – Por causa da característica do tráfego local, por onde passam muitos caminhões carregados de calcário, cimento e minérios, as vias centrais da estrada foram feitas de pavimento de concreto, que são mais resistentes do que o pavimento asfáltico. Elas também exigem menos custos de manutenção ao longo do tempo.

continua após publicidade

“Esta técnica do concreto é o que há de mais moderno no mundo para construção de estradas. Elas têm uma vida útil maior e também demora muito mais tempo para que seja necessário fazer obras de manutenção”, disse Ratinho Júnior.

A obra ainda inclui pistas de acostamento, dez pontes em cinco pontos e quatro viadutos em outros dois trechos. Além disso, foram construídas ciclovias, passeios para pedestres, iluminação pública, paisagismo e uma passarela.

Siga o TNOnline no Google News