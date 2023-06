Ratinho Junior é eleito Personalidade do Ano em premiação de revista

O governador Ratinho Junior (PSD) foi eleito a Personalidade do Ano da revista TOPVIEW. Ele ganhou a categoria de maior destaque do Prêmio Personalidades 2023, entregue nesta terça-feira (06), no Museu Oscar Niemeyer. A escolha foi motivada, segundo a publicação, pelo trabalho de Ratinho Junior para estimular o empreendedorismo, a economia criativa e o desenvolvimento sustentável e valorizar a capacidade criativa dos paranaenses por meio de programas, parcerias e investimentos.

"Para mim é uma honra ser um dos homenageados entre tantas personalidades importantes do Estado. Fazemos um governo de forma sincera e, quando você joga com a transparência na relação com o cidadão, as pessoas veem verdade nisso. Quero dividir esse prêmio com a população que confia, que tem acreditado no nosso trabalho nesse bom momento que o Paraná vem vivendo", comemorou.

O governador atribuiu o reconhecimento aos avanços registrados na gestão em áreas como educação, sustentabilidade, transparência e empregabilidade. Em 2022, o Estado liderou a geração de empregos na região Sul do Brasil, além de atingir o quinto melhor resultado do País, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O Paraná também passou a ser a quarta maior economia do País.

"Hoje o Paraná é a melhor educação do Brasil segundo o Ideb, somos o Estado mais sustentável do Brasil, reconhecido pelo Ranking de Competitividade entre os Estados, o único com selo diamante em transparência pública, reconhecido pela USP e pelos Tribunais de Contas de todo o País. São reconhecimentos em diversas esferas da gestão. E temos uma geração de emprego que tem batido recorde, além de uma industrialização que tem atraído empresas semanalmente para investir no Paraná", ressaltou.

Ratinho Junior é eleito o primeiro coordenador do Consórcio de Integração Sul e Sudeste

Ele também apresentou o panorama de obras realizadas nos últimos anos, como a revitalização da Orla de Matinhos, a pavimentação em concreto da PRC-280 (Sudoeste), a duplicação da Rodovia dos Minérios (Região Metropolitana de Curitiba), o início da Ponte de Guaratuba e a entrega da Ponte da Integração Brasil - Paraguai.

E citou um novo ciclo de investimentos em infraestrutura com as concessões rodoviárias, com 3,3 mil quilômetros, a Nova Ferroeste, corredor ferroviário que conectará o Paraná ao Mato Grosso do Sul e o novo Moegão do Porto de Paranaguá. "Os projetos que nós tiramos do papel são históricos. Fizemos grandes obras, e agora queremos fazer a Ponte de Guaratuba. Tudo isso acaba somando e faz com que as pessoas sintam que o Paraná vive um bom momento", enfatizou.

O presidente do Grupo RIC Paraná, que edita a TOPVIEW, Leonardo Petrelli Neto, destacou a importância de Ratinho Junior para o Estado. "O governador é um grande político hoje no cenário nacional e tem levado o Paraná como um exemplo de gestão no Brasil inteiro", disse.

Portos do Paraná registra maior movimentação mensal da história em maio de 2023Com investimento de R$ 800 milhões, governador anuncia construção de 40 mil moradias

PREMIAÇÃO — Em sua terceira edição, o Prêmio Personalidades TOPVIEW 2023 foi dividido em 45 categorias reunidas em cinco grupos: Justiça, Negócios e Gestão; Saúde e Bem-estar; Cultura, Estilo e Entretenimento; Educação, Sustentabilidade e Ação Social; e Sociedade. A dinâmica da premiação envolveu neste ano 57 jurados e 135 pessoas indicadas. Houve um número de mulheres reconhecidas superior ao das edições anteriores.

Outras lideranças do Estado receberam prêmios durante a cerimônia. O vice-governador Darci Piana foi reconhecido como Personalidade do Setor das Federações por sua atuação à frente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio)

O secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, foi eleito o Homem do Ano. Outro homenageado foi o presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Jorge Callado, que foi reconhecido como Personalidade de Comercialização e Exportação.