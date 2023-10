Ratinho Junior é destaque em pesquisa para disputa presidencial

Na primeira pesquisa presidencial que é incluído como eventual candidato do PSD, o governador do Paraná, Ratinho Junior, desbanca outros nomes conhecidos do cenário nacional. O paranaense ficou à frente dos ex-presidenciáveis Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

continua após publicidade

-LEIA MAIS: PR anuncia medidas para apoiar cidades e empresas afetadas pela chuva

A pesquisa foi publicada pelo Instituto Paraná Pesquisas e revela o desempenho do governador em diversos cenários. Em um deles, Ratinho Junior aparece na segunda colocação com 12,8% atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve disputar a reeleição em 2026.



continua após publicidade

Apontado como potencial presidenciável, Ratinho surpreende ao alcançar dois dígitos na pesquisa, considerando o cenário de disputa três anos antes do pleito.

Em outro cenário, o governador aparece com 4,6% de intenção de votos a frente do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 2,1%.

O levantamento foi feito em todos os estados e o Distrito Federal, entre os dias 29/9 e 3/10 e a margem de erro é 2,2 pontos percentuais. Veja pesquisa abaixo

continua após publicidade

Pesquisa de intenção de votos Baixar | Visualizar

Com informações do Bem Paraná