Ratinho Jr vota ao lado de Sandro Alex e projeta segundo turno com foco no PR

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr (PSD), votou no início da manhã deste domingo (4) na Escola Municipal dos Vinhedos, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Ele chegou ao local acompanhado de seu candidato à sucessão estadual, o ex-secretário Sandro Alex (PSD). Após registrar o voto, ambos demonstraram confiança na ida para o segundo turno e defenderam que a próxima etapa do pleito trará a oportunidade de focar o debate político exclusivamente no futuro do Paraná.



Ratinho Jr comemorou o êxito da campanha e a ascensão de seu aliado nas pesquisas de intenção de voto. O governador elogiou o preparo de Sandro Alex, destacando sua atuação direta no planejamento do Estado e na execução de obras junto a prefeitos e lideranças locais. Para o atual chefe do Executivo, a disputa no primeiro turno acabou muito pautada por questões nacionais, especialmente devido a polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF). Com um eventual segundo turno, ele acredita que haverá mais espaço para a apresentação das propostas e realizações da atual gestão.

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Logo após acompanhar a votação do governador na capital, Sandro Alex seguiu para Ponta Grossa, sua base eleitoral, onde votou no Instituto de Educação Estadual Professor César Prieto Martinez, no bairro Estrela. Ao avaliar o cenário da disputa, o candidato pontuou que o grande desafio da campanha foi inserir o Paraná no centro das discussões em meio à forte polarização nacional. Ele ressaltou que chega fortalecido ao dia da eleição pelo desejo da população de dar continuidade ao trabalho do atual governo.

Considerado no início da corrida como um nome improvável, Sandro Alex afirmou encerrar a primeira etapa com o sentimento de dever cumprido. O ex-secretário aproveitou para criticar o adversário Sergio Moro, acusando-o de tentar se apropriar indevidamente do apoio de Ratinho Jr, atitude que, segundo ele, foi percebida e rejeitada pelo eleitorado. Confiante em avançar para a reta final contra nomes como Moro ou Requião Filho, Sandro reiterou o compromisso de dar sequência ao que classificou como um trabalho espetacular da atual gestão, projetando uma vitória histórica para o Estado.