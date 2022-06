Ratinho Jr surge com mais de 50% das intenções de voto em pesquisa

Da Redação

A pesquisa feita pelo IRG, de Curitiba, mostra as intenções de voto no Paraná

O instituto IRG Pesquisa divulgou um levantamento a respeito das intenções de voto no Paraná e, conforme o estudo, o atual governador do Estado, Ratinho Júnior (PSD), lidera a pesquisa. Ele lidera com mais de 50% das intenções.

No primeiro cenário, Ratinho aparece em primeiro com 52,8%, seguido pelo ex-governador Roberto Requião (PT), que tem 20,2% das intenções. Flavio Arns surge na terceira posição, com 7,2%, à frente de César Silvestri Filho (PSDB), que tem 2,7%.

Confira os cenários levados em consideração pela pesquisa:

CENÁRIO 1

RatInho Jr (PSD) 52,8%

Roberto Requião (PT) 20,2%

Flavio Arns (Pode) 7,2%

César Silvestri Filho (PSDB) 2,7%

Professora Angela Machado (PSOL) 1,7%

Nenhun 11,3%

Não sabe /Não respondeu 4,2%

Votos válidos

Ratinho Jr (PSD) 62,49%

Roberto Requião (PT) 23,91%

Flavio Arns (Pode) 8,52%

César Silvestri Filho (PSDB) 3,20%

Professora Angela Machado (PSOL) 2,01%

CENÁRIO 2

Ratinho Jr (PSD) 55,3%

Roberto Requião (PT) 21,0%

César Silvestri Filho (PSDB) 3,2%

Professora Ângela Machado (PSOL) 2,3%

Nenhum 13,6%

Não sabe /Não respondeu 4,6%

Votos válidos

Ratinho Jr (PSD) 67,60%

Roberto Requião (PT) 25,67%

César Silvestri Filho (PSDB) 3,91%

Professora Ângela Machado (PSOL) 2,81%

O instituo IRG entrevistou 1500 pessoas durante os dias 14 e 17 do último mês. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.