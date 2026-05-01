Ratinho Jr. inaugura a Ponte de Guaratuba, obra histórica no litoral do PR

O Paraná viveu, na noite desta sexta-feira (1º), um dos momentos mais emblemáticos de sua história. Após mais de seis décadas de espera, o governador Ratinho Junior (PSD) inaugurou oficialmente a Ponte de Guaratuba, agora eternizada como Ponte da Vitória, símbolo da superação de um sonho coletivo que atravessou gerações.

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A nova ligação fixa sobre a Baía de Guaratuba representa um desejo antigo de moradores, comerciantes e turistas que, até então, dependiam da travessia por ferry boat entre Guaratuba e Matinhos, iniciada nos anos 1960.

A cerimônia de inauguração, capitaneada pelo governador, foi marcada por emoção. Logo no início da noite, a estrutura de 1.240 metros ganhou vida com um show de luzes que percorreu toda a ponte, destacando principalmente seus trechos estaiados. A noite ainda vai ser coroada com um show de drones e foguetórios.

A cerimônia reuniu autoridades para o ato oficial na cabeceira do lado de Guaratuba. A população acompanhou a celebração de pontos estratégicos como a Prainha e Caieiras.

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“Hoje é a prova de que aquilo que muitos consideravam impossível se tornou realidade. A Ponte de Guaratuba nasce do compromisso de resolver problemas históricos com responsabilidade e planejamento. Ela não conecta apenas duas cidades, mas integra todo o nosso litoral ao restante do Estado, mostrando que o Paraná resolve desafios e entrega resultados à população”, disse o governador.

Ratinho Junior também ressaltou o impacto da obra dentro de um projeto maior de desenvolvimento. “Essa ponte faz parte do maior pacote de investimentos da história do Litoral do Paraná. Estamos modernizando a infraestrutura, atraindo investimentos, gerando oportunidades e devolvendo ao nosso litoral o protagonismo que ele merece. É um novo ciclo de crescimento que já começou e que vai transformar a vida das pessoas”, reforçou.

Logo após a inauguração oficial, a população viveu um momento histórico: a “tomada da ponte”, com circulação liberada para pedestres, sob orientação das forças de segurança.

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Dezenas de autoridades participaram da inauguração - Foto: Felipe Henschel/AEN Dezenas de autoridades participaram da inauguração - Foto: Felipe Henschel/AEN

PONTE – Com investimento superior a R$ 400 milhões, a ponte é considerada uma das maiores obras de infraestrutura já realizadas no Paraná. São quatro faixas de tráfego, ciclovia e áreas para pedestres, além de acessos que totalizam mais de três quilômetros de extensão.



Projetada para substituir o ferry boat, a travessia entre os municípios passa a ser feita em cerca de dois minutos. A travessia pelo mar, no entanto, será descontinuada de maneira gradual.