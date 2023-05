Ratinho Jr. chama de "infeliz" fala de Gilmar Mendes sobre Curitiba

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ratinho Junior está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, participando de eventos de interesse do Estado

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), classificou como "infeliz" a declaração feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, ao programa Roda Viva nesta segunda-feira (8), quando ele disse que Curitiba gerou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem o “germe do fascismo”.

continua após publicidade .

Gilmar Mendes fazia referência ao fato da Operação Lava Jato ter tido como base a capital paranaense. “Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações a sorrelfa e atípicas. Não precisa dizer mais nada. Não é por acaso que os procuradores dizem, por uma falta de cultura, que aplicaram o Código Processual Russo”, afirmou o magistrado.

Crítico ferrenho da Lava Jato, Gilmar Mendes desaprova os métodos empregados pela operação, baseados em delações premiadas, longas prisões preventivas e conduções coercitivas. Segundo esse raciocínio feito pelo ministro do STF, a operação teria aberto o caminho para a eleição de Bolsonaro em 2018.

continua após publicidade .

De Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participa de reuniões representando o Paraná, Ratinho Junior reagiu: "O ministro Gilmar Mendes certamente vai esclarecer uma fala infeliz, que ataca gratuitamente Curitiba e todos os paranaenses. O Paraná é terra de gente trabalhadora, que tem como norte o progresso, a lei e que repudia a corrupção e toda e qualquer forma de intolerância e preconceito", declarou o governador pelo Twitter.

O ministro Gilmar Mendes certamente vai esclarecer uma fala infeliz, que ataca gratuitamente Curitiba e os paranaenses. O Paraná é terra de gente trabalhadora, que tem como norte o progresso, a lei e que repudia a corrupção e toda e qualquer forma de intolerância e preconceito. — @ratinho_jr (@ratinho_jr) May 9, 2023





Siga o TNOnline no Google News