Rastreador 'entrega' paradeiro de ladrão e abordagem termina com morte

Uma abordagem do BPRone, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), terminou em confronto e com um suspeito de roubo morto, em Curitiba. A ocorrência aconteceu na noite desta terça-feira (6), depois que um rastreador roubado "entregou" a localização do criminoso.

continua após publicidade

A equipe policial se dirigiu até o local indicado pelo aparelho, no bairro Cajuru, e se deparou com dois suspeitos, sendo que um deles reagiu e acabou sendo baleado pelos militares. O segundo jovem se rendeu e foi detido.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

"Dois indivíduos armados, quando a equipe Rone chegou, um dos indivíduos se rendeu e foi preso. O outro indivíduo confrontou com a Rone e acabou vindo a óbito”, contou o tenente Carassai.

De acordo com informações da PMPR, uma das vítimas reconheceu os suspeitos. Pelo menos duas ocorrências de roubo haviam sido registradas contra os suspeitos. As informações são da RicMais.

Siga o TNOnline no Google News