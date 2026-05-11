Rapper e produtor da região intensifica produção autoral e mira editais de fomento
Natonobilis construiu, ao longo de mais de uma década, uma trajetória sólida na cena independente do norte do Paraná
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Rapper, cantor, compositor e produtor cultural de Cambé (PR), Natonobilis construiu, ao longo de mais de uma década, uma trajetória sólida na cena independente do norte do Paraná. Atuante desde 2013, o artista iniciou sua caminhada no grupo Além Rap e, posteriormente, consolidou sua carreira solo, desenvolvendo uma identidade marcada por narrativas do cotidiano urbano, vivências periféricas e forte conexão com a cultura hip hop.
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Ao longo dos anos, Nato participou de diversos projetos, colaborações, lançamentos autorais e apresentações ao vivo em eventos relevantes da região. Também teve papel ativo na construção da cena local, sendo um dos articuladores da Batalha da CB (2016), considerada a primeira batalha de rima de Cambé, realizada na Praça da Fonte com apoio da prefeitura.
Paralelamente, desenvolveu atuação no campo audiovisual e na produção artística por meio da RSKS Produções, sua produtora independente, onde assina trabalhos como direção artística, direção de arte, design gráfico e produção musical para si e para outros artistas. O artista também participou do início da formação do selo DownSalve, de Rolândia, colaborando como artista, diretor artístico, produtor executivo e beatmaker.
Agora, após anos de experiência acumulada, Nato Nobilis se prepara para um novo momento em sua trajetória: investir de forma mais estruturada em sua carreira musical, sua principal linguagem artística. O artista pretende intensificar a produção de trabalhos autorais — entre singles, EPs e álbuns — com maior qualidade técnica e planejamento, além de ampliar sua presença nos palcos com apresentações ao vivo.
O novo ciclo também inclui a realização de projetos audiovisuais e a produção de eventos culturais, fortalecendo sua atuação para além da música. Mantendo sua essência independente, Nato busca expandir suas possibilidades por meio de editais de fomento à cultura, estruturando sua carreira de forma sustentável e ampliando o alcance de sua produção.
Com uma trajetória consistente e em constante movimento, Nato Nobilis reafirma seu compromisso com a cultura de rua e inicia uma nova fase, conectando experiência, profissionalização e visão de futuro.