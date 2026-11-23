Crime ocorreu na madrugada de domingo (22), no balneário de Ipanema, próximo ao acesso à faixa de areia

O rapper e criador de conteúdo digital Marco Tullio Kobayashi, de 35 anos, foi executado a tiros na madrugada de domingo (22), no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, no litoral do estado. O crime foi registrado nas proximidades do acesso à faixa de areia, e o autor dos disparos fugiu sem ser identificado.

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De acordo com as informações apuradas no local, a vítima foi baleada no tórax e nas costas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para prestar socorro, mas os profissionais apenas puderam constatar o óbito ainda na cena do crime.

Testemunhas relataram às autoridades que um homem se aproximou do estabelecimento onde o influenciador estava, efetuou os tiros contra ele e escapou rapidamente. A Polícia Militar realizou o isolamento da área para preservar os vestígios e garantir o trabalho da perícia.

Marco Tullio Kobayashi residia no balneário de Shangri-lá, também situado em Pontal do Paraná. Até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado ou detido. A Polícia Civil assumirá a investigação para esclarecer as circunstâncias e descobrir a motivação do homicídio.