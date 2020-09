Rapaz tem corpo queimado após sua moto pegar fogo em acidente - TNOnline

Continua após publicidade

Na manhã desta sexta-feira (7), um rapaz, de 19 anos, teve seu corpo queimado após se envolver em um acidente, em Maringá.

De acordo com as informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem estava em uma moto quando bateu contra um caminhão. Com a colisão, a motocicleta explodiu.

Ainda de acordo com o Samu, o motociclista teve cerca de 60% de seu corpo queimado. Além disso, o homem teve fraturas no fêmur e no braço.

O jovem foi encaminhado em estado grave para o Hospital Metropolitano de Sarandi.

Com informações; GMC Online.