Rapaz morre após liquidificador explodir no Paraná

O jovem foi atingido por uma peça do eletrodoméstico na região do peito.

Um jovem, de 25 anos, morreu após um liquidificador explodir no momento em ele preparava uma refeição na madrugada desta quinta-feira (27). Segundo socorristas, o rapaz, que era morador do bairro Butiatuvinha, em Curitiba, foi atingido por uma peça do eletrodoméstico na região do peito.

Familiares do rapaz estavam em casa no momento da explosão e acordaram assustados com o barulho. Ao chegarem na cozinha para verificar o que aconteceu, encontraram o jovem caído na cozinha. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém, constataram o óbito no local.

Os familiares ficaram bastante abalados e não quiseram comentar a ocorrência. A suspeita é que alguma peça da parte inferior do liquidificador tenha ferido a vítima.

A identidade do jovem não foi revelada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. A causa da morte deve ser revelada após perícia.

