Rapaz morre apedrejado ao passar em frente à briga de casal no PR

Um motociclista de 32 anos morreu na noite de sábado (22) em Maringá (PR) após ser atingido por uma pedra enquanto passava pela Avenida Virgílio Manília, no Jardim Ouro Cola. O objeto foi lançado por um homem de 36 anos, que havia parado sua caminhonete Volkswagen Amarok próximo ao Buffet Vivaro após um pneu estourar.

Segundo testemunhas, o motorista discutia com a namorada quando ela gritou por socorro. Um adolescente que passava pelo local viu a mulher pedindo ajuda e, em resposta, o motorista pegou uma pedra e começou a persegui-lo. Durante a ação, a pedra atingiu Jhonathan Maycon Antônio da Silva, de 32 anos, que seguia de moto para o trabalho. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma empresa.

Após a queda, o motorista da caminhonete teria agredido Jhonathan. Um segurança do buffet interveio e imobilizou o agressor até a chegada da Polícia Militar. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, foi algemado e detido. Populares tentaram linchá-lo, mas foram contidos.

Equipes do Samu e do Siate foram acionadas, mas Jhonathan não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o laudo médico para determinar se as agressões contribuíram para a morte. A namorada do motorista e outras testemunhas foram levadas para prestar depoimento.

