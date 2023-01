Rapaz 'metralhado' em carro de luxo em SC seria do Paraná

Da Redação

O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

O rapaz de 27 anos, que foi ‘metralhado’ no momento em que chegava em casa em Balneário Camboriú (BC), litoral de Santa Catarina, na manhã deste domingo (15), seria paranaense de acordo com o Portal BC Notícias.

De acordo com consulta ao sistema de identificação, foi confirmado que a vítima é natural do Paraná, e estaria apenas de passagem por BC, além de possuir diversos boletins de ocorrência por tráfico de drogas, receptação e associação criminosa. Informações preliminares indicam que o crime foi um acerto de contas.

O Caso

De acordo com as imagens, era por volta das 7h quando ocupantes de um Audi Q3 esperavam em frente a um sobrado da rua 1822, no Centro de Balneário. Em questão de minutos, um Prisma chega e para atrás do SUV.

Os dois passageiros descem e atiram várias vezes contra o motorista do Audi. No SUV havia mais gente, mas todos foram poupados, apenas o motorista foi atingido.

Em seguida, os atiradores entram no carro e vão embora. Nas imagens, é possível ouvir até mesmo os gritos de desespero de quem estava com a vítima e dos vizinhos que se assustaram com o tiroteio.

O socorro chegou a ser chamado, mas o rapaz não resistiu. A Polícia Civil investiga o crime e a imagem da câmera de segurança pode ser decisivo para encontrar os autores. Até o momento ninguém foi preso.

Veja o Vídeo:

Com informações: Portal BC Notícias



