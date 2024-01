Rapaz furta pug da prima e pede recompensa de R$ 2 mil no PR

Um jovem de 20 anos foi preso nesta quinta-feira (4) em Campo Mourão (PR) após furtar um cão da raça pug da própria prima e depois pedir recompensa de R$ 2 mil para devolver o animal de estimação.

continua após publicidade

Vizinhos informaram à vítima que viram um homem magro e com várias tatuagens invadindo a casa dela para furtar o pug. Horas depois, segundo a Polícia Militar, a dona do animal recebeu uma mensagem via WhatsApp de um homem, no qual ele pediu o valor pelo resgate do cachorro.

-LEIA MAIS: Biólogo diz que avanço da dengue ocorre após redução de andorinhas

continua após publicidade

A mulher não fez o pagamento e procurou a polícia. Ao voltar para casa, ela encontrou o primo, que acabou confessando o crime. O homem já havia vendido o cão. A vítima e uma amiga conseguiram encontrar o animal após uma busca por conta própria.

O primo da vítima foi detido e, com ele, a PM encontrou porção de “substância análoga ao crack”.

Siga o TNOnline no Google News