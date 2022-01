Da Redação

Rapaz é socorrido após ficar com peixe preso no braço; veja

Nesta semana um caso inusitado chamou atenção dos banhistas no Balneário Itapuã, em Pontal do Paraná. Um jovem nadava na praia, quando foi atingido por um peixe no braço. O peixe ficou preso pela nadadeira no braço do rapaz que tentou por diversas vezes retirar.

continua após publicidade .

O jovem virou atração na orla e muitas pessoas pediram para tirar foto com ele. Uma equipe do Siate foi acionada e o rapaz foi encaminhado ao hospital para retirada do peixe do braço.

Veja o vídeo do momento em que o jovem recebe os primeiros socorros:

continua após publicidade .

Um caso inusitado foi registrado na tarde desta quarta-feira (29), no Balneário Itapuã, em Pontal do Paraná.Um jovem nadava na praia, quando foi atingindo po... - Vídeo por: João Carlos Frigério





Com informações: Plantão 190