Rapaz é preso por abusar sexualmente de três primas menores em Maringá

Da Redação

Imagem Ilustrativa

Um homem de 21 anos foi preso em Maringá nesta quarta-feira (15), à noite, acusado de violentar sexualmente de três meninas de sua família. Ele foi denunciado por uma das crianças abusadas.

continua após publicidade .

O caso foi registrado no Jardim Paulista III, em Maringá. Uma menina de 12 anos, denunciou o agressor, que é primo das vítimas. A vítima contou aos policiais que o homem também teria abusado de sua irmã mais nova, uma criança de 3 anos.

A garota ainda relatou aos policiais que ela e a irmã, de 10 anos, eram abusadas frequentemente pelo primo, sempre quando elas estavam dormindo. A menina relatou, inclusive, que teria informado à mãe logo que os abusos começaram, sem que nenhuma providência tenha sido tomada.

continua após publicidade .

O acusado de abusar das primas foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e as crianças foram levadas ao Hospital Universitário para atendimento e exames, com o acompanhamento do Conselho Tutelar, acionado durante o atendimento da ocorrência.

Com informações do Plantão Maringá