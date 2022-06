Rapaz é executado com 5 tiros no rosto, em Curitiba

Da Redação

O crime aconteceu na Cidade Industrial, em Curitiba

A divisão de homicídios da Polícia Civil de Curitiba abriu inquérito para apurar o homicídio de um rapaz, de 24 anos, registrado na noite deste sábado (04), na Cidade Industrial de Curitiba.

Segundo a Polícia Militar, o jovem levou cinco tiros no rosto. A Polícia Militar foi acionada por moradores da Rua Manoel Eurico de Miranda, que teriam ouvido disparos de arma de fogo. Populares informaram às equipes policiais que logo após os disparos, teriam visto um veículo saindo em alta velocidade.

A Polícia Militar esteve no local, para onde também foram dirigidas equipes da Polícia Civil, do instituto de criminalística e do Instituto Médico Legal, que fez a remoção do corpo. As suspeitas iniciais da polícia é que o crime tenha relações com o tráfico de drogas.





Com Informações RICmais