Rapaz é executado a tiros depois de confusão em festa

Um rapaz de 24 anos foi executado a tiros na madrugada desta sexta-feira (15), em Londrina, depois de ter se envolvido em discussões numa festa. A Polícia Civil já abriu inquérito para apurar o crime e conta inclusive com imagens de câmeras de segurança, que gravaram a execução.

Segundo a ocorrência registrada, o homem estaria numa chácara, no bairro Perobinha, em Londrina, acompanhado de outras pessoas que, alcoolizadas, se envolveram em confusões durante a festa. A Polícia Militar foi chamada por vizinhos, que escutaram disparos de arma de fogo no local, por volta das 3 horas da madrugada.

Conforme a Polícia, as imagens de câmeras de segurança mostram que a vítima foi até a estrada ao lado de um outro homem. Uma terceira pessoa já estaria no local. Em seguida, eles correm para lados opostos e o rapaz é atingido pelo primeiro disparo. O atirador volta e faz novos disparos contra a vítima, que já estava caída no chão.

O local foi isolado pelo policiamento para os procedimentos da perícia e depois o corpo foi encaminhado para o IML de Londrina.

