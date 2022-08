Rapaz de 23 anos que se envolveu em acidente na PR-323 morre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A morte do rapaz gerou comoção nas redes sociais

Um jovem de 23 anos, vítima de um grave acidente na PR-323, em Maringá, Paraná, morreu nesse domingo no Hospital Universitário (HU). O rapaz, identificado como Maury Neto, se envolveu em uma colisão no último sábado (30).

continua após publicidade .

De acordo com as informações das equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atenderam a ocorrência, Maury conduzia um veículo SUV, quando bateu na traseira de um caminhão caçamba, que estava parado na rodovia. O rapaz voltava da casa da namorada no momento em que o acidente aconteceu.

As equipes de resgate precisaram retirar o jovem das ferragens e, na sequência, o intubaram e o levaram para o HU.

continua após publicidade .

A morte prematura causou comoção nas redes sociais. Um dos amigos escreveu: “Desde criança estávamos juntos, criamos uma amizade muito forte, meu irmão, algo inacreditável veio acontecer ontem, seu acidente, dói muito cara, dói demais, não consigo imaginar como vai ser daqui pra frente sem você cara, foram muitas histórias muitas coisas boas que vivemos, a irmandade que falávamos”.

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News