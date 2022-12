Rapaz de 23 anos é assassinado a pauladas no Paraná

Da Redação

José Paulo dos Santos Martins

Um rapaz de 23 anos e idade, identificado como José Paulo dos Santos Martins, foi assassinado na madrugada deste sábado, 3, no Jardim Universal, em Sarandi.

José Paulo estava caído em uma calçada. Ele teve a cabeça esmagada. O médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ao chegar no local da ocorrência, apenas pôde atestar o óbito do rapaz.

Ao lado do corpo havia um pedaço de madeira com manchas de sangue.

Uma jovem de 19 anos, que se apresentou à polícia como esposa do rapaz morto, afirmou que ambos foram atacados por um grupo de pessoas desconhecidas. O casal seria morador do Jardim Verão e estava no bairro para visitar um familiar.

Durante o ataque ao casal, José Paulo foi brutalmente agredido e não resistiu aos ferimentos.

Momentos antes, a polícia atendeu a uma ocorrência onde um homem de 28 anos de idade havia sido baleado. O caso foi registrado no Jardim Bom Pastor.

O homem de 28 anos foi socorrido pro equipes do Samu e encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá.

A Polícia Civil de Sarandi acredita que o crime de homicídio e a tentativa de homicídio tenham relações.

Com informações: Plantão Maringá

