Da Redação

Rapaz de 22 anos morre após tanque de óleo vegetal explodir

Um explosão resultou na morte de um funcionário de uma empresa de montagens industriais, na manhã de quinta-feira (21), em Paranaguá, município do litoral paranaense. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu à ocorrência.

continua após publicidade .

De acordo com as informações dos socorristas, o trabalhador, identificado como Leonardo Vinicius Soares, de 22 anos, realizava a manutenção em um tanque de óleo vegetal, quando houve a explosão.

As equipes do Samu foram acionadas, porém, nada pôde ser feito, pois Leonardo morreu no local.

continua após publicidade .

O Corpo de Bombeiros também atendeu à ocorrência e isolou o local da explosão. Após os militares constatarem que a área estava segurança e que um novo acidente não ocorreria, o Instituto Médico Legal (IML) da cidade recolheu o corpo da vítima.