Rapaz de 21 anos morre ao ser alvejado por tiros no PR

Um rapaz, de 21 anos, foi morto a tiros e uma mulher, de 23, foi baleada na tarde desta segunda-feira (4), em Umuarama, Paraná. De acordo com as autoridades, os disparos foram feitos contra o casal quando eles estavam dento de um carro. A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência.

A mulher disse aos policiais que estava no carro com o marido, quando um outro veículo se aproximou. Na sequência, uma pessoa que estava no interior do segundo automóvel começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo.

O jovem foi atingido por vários disparos. Segundo a PM, o rapaz morreu ainda dentro do carro.



A mulher dele foi encontrada em uma rua próxima. A polícia disse que ela foi ferida na região dos olhos e na cintura.

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime.