Da Redação

Rapaz de 19 anos que sofreu acidente de moto morre na UTI

Um motociclista, de 19 anos, que sofreu um acidente grave no início da tarde da última segunda-feira (28), morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Maringá, Paraná, na manhã desta quinta-feira (31).

De acordo com as informações do site Corujão Notícias, a vítima, identificada como Thiago Souza Alves da Silveira, colidiu a motocicleta que pilotava na lateral de um carro, no cruzamento da Avenida Kakogawa com a Rua Catuaba, no Jardim Vitória. Thiago ficou gravemente ferido.

O acidente aconteceu quando o rapaz, que trabalha em um supermercado, estava indo para casa almoçar. Equipes de socorro foram chamadas e levaram Thiago, que teve um traumatismo craniano, para a Santa Casa. A condutora do automóvel não teve ferimentos.

Testemunhas informaram que a moto e o carro trafegavam pela Avenida Kakogawa, mas o motociclista estava em um corredor permitido apenas para o tráfego de ônibus.

Ao chegar no cruzamento, o semáforo estava aberto. A condutora do carro realizou uma conversão à esquerda. Thiago não conseguiu frear ou desviar e colidiu violentamente na lateral do automóvel.

A Polícia Militar (PM) registrou um boletim de ocorrência. A Delegacia de Trânsito está investigando o caso.