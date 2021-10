Da Redação

Rapaz de 19 anos morre ao ser atingido por carro nesta manhã

Um ciclista de 19 anos morreu na manhã desta quarta-feira (20), na PR-317, entre os municípios de Maringá e Paiçandu. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o jovem foi atingido por um automóvel. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme conhecidos da vítima, ele seria morador da Zona Sul de Maringá e seguia para o trabalho no momento em que o acidente aconteceu. Equipes do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, porém, nada pôde ser feito.

Ainda segundo os bombeiros, no momento em que chegaram no local do atropelamento, o veículo envolvido já não estava mais lá.

O caso deve ser investigado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).