Rapaz assassinado durante briga em tabacaria de Maringá é identificado

Foi identificado como Felipe Zenilton de Souza Rodrigues, de 18 anos, o rapaz que foi assassinado na madrugada desta sexta-feira, 2, após uma briga em uma tabacaria localizada na Avenida Morangueira, em Maringá.

Felipe foi atingido por cinco disparos de arma de fogo. O jovem tinha perfurações na região da cabeça. As informações são do site GMC.

Segundo a polícia, a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atendimento, mas a vítima morreu no local. O jovem não portava documentos e estava no estabelecimento comercial quando se envolveu em uma discussão com outro rapaz.

Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial localizado do lado oposto da rua flagrou o momento da execução. Pelas imagens é possível ver a movimentação no local após os disparos. Para ver, clique aqui.

