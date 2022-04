Da Redação

Rapaz achado morto cumpriu pena por duplo homicídio

O corpo encontrado na manhã dessa terça-feira (12), na PR-151, nas proximidades da ponte do Rio Pitangui, em Ponta Grossa, é de Jhonatan Francisco de Oliveira Pedro. Ele tem 24 anos e residia na Vila Boa Vista. O sepultamento vai acontecer nesta quarta-feira (13), no Cemitério São Vicente de Paula. As informações constam num relatório do Serviço Funerário Municipal.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e Instituto de Criminalística. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar circunstâncias e motivações pelo crime. Fontes ouvidas pelo Portal aRede ressaltam que Jhonatan levou um tiro na cabeça. Não é possível afirmar se o assassinato ocorreu no local onde o corpo foi encontrado. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, que estava envolta com papel de alumínio.

Jhonatan já tem processo criminal. Em 2019 ele foi preso acusado dos homicídios de João Marcos da Silva dos Santos e Eduardo da Silva dos Santos, registrados no ano anterior.

Com informações, aRede