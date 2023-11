Raio atinge casa e provoca incêndio na zona oeste de Londrina; assista

O temporal registrado na noite de terça-feira (14) causou grande prejuízo a uma família de Londrina, no norte do Paraná, que teve a casa incendiada após ser atingida por um raio. O fato ocorreu no Jardim Maria Lúcia, zona oeste da cidade. Assista o vídeo no fim da reportagem.

Conforme reportagem do site 24 Horas, havia grande quantidade de material reciclável na casa, o que dificultou a ação das equipes do Corpo de Bombeiros para conter as chamas.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos bombeiros devido à presença de materiais recicláveis na casa, o incêndio foi controlado, e não houve registro de feridos. O raio e as labaredas resultantes chamaram a atenção dos moradores do bairro.

Assista o vídeo:

