Rafael Greca recebe alta após dez dias internado e anuncia retorno à campanha

Greca estava internado desde o dia 28 de agosto. Em vídeo, o candidato garantiu que retomará a agenda nas ruas ao lado de aliados políticos

O ex-prefeito de Curitiba e candidato a vice-governador do Paraná, Rafael Greca (MDB), recebeu alta médica nesta segunda-feira (7), após dez dias internado no Hospital Nossa Senhora das Graças. Greca, que compõe a chapa encabeçada por Sandro Alex (PSD), estava sob observação e cuidados médicos em decorrência de uma queda sofrida no último dia 28 de agosto, durante uma agenda de campanha no município de Maripá, na região oeste do estado.

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Para tranquilizar os eleitores e apoiadores, o político publicou um vídeo em suas redes sociais logo após deixar a unidade de saúde. A gravação foi feita no mirante da Praça Barcelona, em Curitiba. Na mensagem, que também fez menção ao feriado do Dia da Independência, Greca agradeceu aos profissionais de saúde pelo atendimento, comemorou a recuperação e garantiu estar se sentindo bem. Com a alta, o candidato sinalizou a intenção de retomar os compromissos eleitorais, ressaltando que continuará seguindo as recomendações médicas enquanto volta às ruas para dialogar com a população.

Na publicação, o ex-prefeito também defendeu a continuidade do trabalho de seu grupo político, fazendo menção ao governador Ratinho Junior, ao atual prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e ao seu companheiro de chapa, Sandro Alex, destacando que seguirá acompanhando a campanha de perto.

O acidente que afastou Greca temporariamente da corrida eleitoral ocorreu durante a Festa das Flores. Segundo o próprio candidato relatou na época, ele foi abraçado de forma entusiasmada por apoiadores no evento. Durante a movimentação, duas pessoas acabaram tropeçando sobre ele, o que provocou sua queda sobre um banco. O incidente causou um inchaço significativo e hematomas na perna esquerda do político, motivando a internação, mas os exames descartaram a ocorrência de fraturas.

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Rafael Greca publicou um vídeo nas redes sociais (assista abaixo)





