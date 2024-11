Rafael Greca diz que Cristina Graeml é "rancorosa e perversa"; entenda

continua após publicidade

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), compareceu ao local de votação neste domingo (27) ao lado de seu vice-prefeito e candidato à prefeitura, Eduardo Pimentel (PSD), e criticou duramente a adversária, Cristina Graeml (PMB), a qualificando como “rancorosa e perversa”.

O chefe do Executivo municipal votou por volta de 10h30, no Colégio Estadual Júlia Wanderley, no Batel.

Em entrevista coletiva, Greca citou Cristina Graeml e afirmou que estava indo “serelepe” à urna. Em seguida, destacou a atuação de Pimentel nos últimos oito anos de gestão. “Curitiba é uma cidade que jamais poderia confirmar uma candidata rancorosa, perversa, pautada pela eugenia, dizendo que era de família… Todos têm bons avôs, bisavós, boa história”, afirmou o prefeito.

Durante as declarações, Greca relembrou a pandemia de Covid-19 e afirmou que Curitiba “fará história novamente”. “Vou votar com imensa alegria porque esses oito anos foram de muita luta, trabalho. […] Agora, chegou a hora de nós aguardamos a Justiça de Deus na voz da história”, acrescentou, dizendo que as “forças do mal não vencerão”.

