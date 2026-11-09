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Radares começam a fiscalizar excesso de velocidade em oito praças de pedágio do Paraná

Equipamentos instalados pela EPR Litoral Pioneiro já estão em funcionamento nas faixas automáticas, onde o limite de velocidade é de 40 km/h

Escrito por Da Redação
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Radares começam a fiscalizar excesso de velocidade em oito praças de pedágio do Paraná
Autor Foto: Divulgação/EPR

Os motoristas que utilizam as pistas de cobrança automática nas praças de pedágio administradas pela EPR Litoral Pioneiro, no Paraná, devem redobrar a atenção a partir de agora. A concessionária instalou controladores eletrônicos de velocidade que já estão em funcionamento para identificar e autuar os veículos que ultrapassarem o limite de 40 km/h. Atualmente, os equipamentos passam por uma fase de homologação junto aos órgãos de trânsito, que são os responsáveis legais pela gestão e emissão das multas.

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A fiscalização eletrônica abrange oito praças de pedágio localizadas em seis municípios paranaenses: São José dos Pinhais (BR-277), Sengés (PR-151), Jacarezinho (BR-369 e BR-153), Carambeí (PR-151), Jaguariaíva (PR-151) e Siqueira Campos (PR-092). De acordo com o diretor-presidente do Núcleo Paraná do Grupo EPR, Marcos Moreira, as medidas têm caráter preventivo e são fundamentais para salvar vidas, garantindo o respeito aos limites de velocidade e à distância de segurança.

Além de coibir a imprudência, o sistema implementado nas praças também é capaz de detectar automaticamente a evasão de pedágio. Os motoristas que passarem pelas cancelas sem pagar a tarifa terão os registros encaminhados aos órgãos governamentais para a aplicação da penalidade. A concessionária alerta que a multa de trânsito por evasão não isenta o usuário de quitar o valor da tarifa pendente, que deve ser regularizada posteriormente pelos canais de atendimento telefônico ou digital da empresa.

Para evitar acidentes e infrações, a recomendação é que os condutores reduzam a velocidade ao se aproximarem da praça e observem a sinalização semafórica, que indica com luzes verdes e vermelhas quais cabines estão operantes. É essencial escolher a pista correspondente à modalidade de pagamento com antecedência para evitar mudanças repentinas de faixa, além de manter sempre uma distância segura do veículo à frente durante toda a passagem.

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Multas paraná PEDÁGIOS RADARES Segurança no Trânsito
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