'Racha' entre motociclistas no Paraná deixa três feridos; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pela gravação, é possível perceber que pessoas estão assistindo as manobras proibidas

Um vídeo que circula em grupos de WhatApp, mostra um acidente envolvendo motociclistas. Três jovens ficaram feridos após um racha de motos neste domingo (31/7) na estrada que liga Colorado a Vila Silva, na região de Maringá, no Norte do Paraná. Pela gravação, é possível perceber que pessoas estão assistindo as manobras proibidas. Veja o flagrante abaixo.

continua após publicidade .

No flagrante, dois motociclistas aparecem conduzindo em alta velocidade, um deles com os pés para trás. Eles batem em uma moto que segue no sentido contrário e são arremessados para longe.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que as vítimas sofreram múltiplas fraturas e foram encaminhadas em estado grave para um hospital de Colorado.

continua após publicidade .

Segundo testemunhas, o local do acidente é usado por jovens para rachas, principalmente nos finais de semana. A Polícia Civil investiga o caso. Veja o flagrante do acidente. null - Vídeo por: Reprodução









Siga o TNOnline no Google News