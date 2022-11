R$ 1,5 mil: motorista que invadiu bar e atropelou clientes paga fiança

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem foi solto nessa quinta-feira (17)

O motorista que se envolveu em um acidente, invadiu um bar e atropelou três clientes, em Rolândia, norte do Paraná, deixou a prisão nessa quinta-feira (17) depois de pagar uma fiança de R$ 1,5 mil. Ela havia sido preso em flagrante no último domingo (13), dia em houve o acidente.

continua após publicidade .

Segundo as informações da Polícia Militar (PM), no momento da prisão, o homem foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para o consumo de bebida alcoólica. Sendo assim, o motorista estava conduzindo embriagado.

Leia mais: Impressionante: após batida, carro invade par e homem perde a perna

continua após publicidade .

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o momento em que dois veículos colidem no cruzamento das Ruas Arthur Thomas e Antenor Ferri, na Vila Operária. Na sequência, um dos carros invade um bar e atropela pessoas que estavam no local.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

Segundo as autoridades, uma das vítimas, um homem de 43 anos, precisou amputar a perna e foi internada em estado grave. Uma mulher também foi atingida. Não há informações sobre o estado de saúde dela.



Em depoimento, o motorista ficou em silêncio a maior parte do tempo. De acordo com a Polícia Civil, ele já havia sido preso por embriaguez ao volante e ameaça relacionada à violência doméstica.

Segundo a corporação, o inquérito deve ser encerrado ainda nesta sexta-feira (18).

Siga o TNOnline no Google News