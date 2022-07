Quina de São João: vencedores de bolão do PR resgatam prêmio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A aposta ganhadora, que é de Ponta Grossa, veio de um bolão com 20 cotas

Os ganhadores do prêmio de quase R$ 18 milhões da Quina de São João já retiraram os prêmios, informou nesta terça-feira (5) a Caixa Econômica Federal.

continua após publicidade .

A aposta ganhadora, que é de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, veio de um bolão com 20 cotas. Com isso, cada uma das cotas rendeu aproximadamente R$ 898 mil aos apostadores.

Segundo a Caixa Econômica, o valor de cada cota, se aplicado na poupança, terá rendimento de R$ 5,4 mil no primeiro mês.

continua após publicidade .

As dezenas sorteadas na Quina de São João deste ano foram: 35, 36, 49, 75 e 80.

O prêmio total foi de R$ 195.945.492,96. Além do bolão paranaense, outras 10 apostas foram vencedoras, sendo que aqueles que acertaram as 5 dezenas (11 apostas ganhadoras) embolsaram R$ 17,8 milhões, enquanto aqueles que tiveram quatro acertos (2.026 apostas) arrecadaram R$ 7.045,11.

Com informações do Bem Paraná.

Siga o TNOnline no Google News