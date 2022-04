Da Redação

Quina: aposta de Maringá fatura R$ 51 mil na Mega-Sena

Nesta quarta-feira (16), a Mega-Sena realizou o sorteio do concurso 2.463, com o prêmio acumulado de R$ 156 milhões. No entanto, ninguém acertou as seis dezenas do jogo, que foram: 11-16-31-37-42-51.

Já a Quina teve 281 apostas ganhadoras e, mais uma vez, um morador de Maringá está entre os sortudos. Ele faturou R$ 51.216,19 com uma aposta simples feita nos canais eletrônicos da Caixa.

Das 20.541 apostas ganhadoras da quadra, 40 são de Maringá. O prêmio é de R$ 1.000,90.

Como nenhum apostador ou apostadora acertou todos os números da Mega, o prêmio vai para R$ 190 milhões. O próximo sorteio acontece no sábado (19).