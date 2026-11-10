Quina acumula em R$ 3,8 milhões, mas bilhete simples do Paraná fatura R$ 26,7 mil
Ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio principal acumulou
Uma aposta simples registrada em Curitiba quase levou a bolada principal do concurso 7163 da Quina, sorteado na noite de segunda-feira (09). O bilhete, feito presencialmente na filial da Monaco Loterias Ltda., marcou cinco números, não utilizou teimosinha e garantiu a quantia exata de R$ 26.788,10 ao acertar quatro das dezenas sorteadas.
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Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal, 30, 47, 50, 55 e 61, o que fez o prêmio principal acumular para R$ 3,8 milhões no concurso seguinte, previsto para esta terça-feira (10).
A aposta da capital paranaense integrou o grupo seleto de apenas 13 jogos em todo o país que cravaram a quadra e levaram R$ 26,7 mil cada. Nas demais faixas de premiação da modalidade, o concurso contemplou 1.861 apostas com três acertos, rendendo R$ 178,21 por bilhete, além de 54.837 apostadores que acertaram duas dezenas e receberam R$ 6,04 cada.
Com sorteios diários realizados de segunda-feira a sábado, a aposta mínima da Quina custa R$ 3,00 para a escolha de cinco dezenas e pode ser registrada até as 19h nas casas lotéricas credenciadas ou por meio dos canais digitais das Loterias Caixa.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.