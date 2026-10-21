“Queria beber, mas tenho alergia a álcool”: pedido de lanche após término viraliza no PR

Caso ocorreu em Maringá, no último domingo (18). Cliente pediu capricho na refeição por ter alergia a álcool e não poder beber após o término

Um pedido de delivery chamou a atenção e viralizou nas redes sociais em Maringá, no Norte do Paraná. No último domingo (18), um cliente usou o campo de observações de um aplicativo para desabafar sobre o fim de seu relacionamento. Ao encomendar um lanche de carne de sol com queijo coalho, o consumidor fez um apelo para que o prato fosse preparado com cuidado especial, a fim de ajudá-lo a enfrentar a separação de forma menos dolorosa.

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Na mensagem enviada, o homem explicou a situação com sinceridade e um toque de bom humor. O cliente relatou que a namorada havia terminado o relacionamento naquele mesmo dia e justificou que gostaria de beber para esquecer os problemas, mas era impedido por ter alergia a álcool. Por conta dessa restrição, ele depositou todas as suas esperanças no capricho da refeição. "Minha ex-namorada terminou comigo hoje, por favor, façam esse naquele capricho para afundar. Queria beber, mas tenho alergia a álcool”, disse o cliente.

Sensibilizada e achando graça da situação, a lanchonete decidiu compartilhar uma foto da comanda em seus perfis oficiais. Desde então, a publicação vem acumulando curtidas e diversos comentários de apoio de outros internautas. Usuários brincaram com a cura para a desilusão amorosa, afirmando que o restaurante estaria devolvendo o amor-próprio do cliente em poucas mordidas e salvando vidas que seriam perdidas para o álcool: "salvando vidas que seriam jogadas ao álcool", disse um internauta. Uma casa noturna local também ofereceu uma entrada de cortesia e opções de drinks sem álcool para que o jovem pudesse afogar as mágoas no estabelecimento.