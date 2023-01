Quer visitar Foz do Iguaçu? Confira os feriados prolongados da cidade

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foz do Iguaçu, no Oeste do estado do Paraná, é a principal base para visitar as famosas Cataratas do Iguaçu

Foz do Iguaçu, no Oeste do estado do Paraná, é a principal base para visitar as famosas Cataratas do Iguaçu e, por isso, se torna um local apreciado para viagens. Neste ano de 2023, o município terá 22 datas especiais que possibilitam aos turistas emendarem os finais de semana com feriados e conseguirem um tempo extra de passeio.

continua após publicidade .

A lista de feriados e pontos facultativos durante o ano foi publicada pelo Diário Oficial do município. As datas servem como referência, principalmente, para o setor turístico do local. Confira a lista no final da reportagem.

LEIA MAIS: Rio Branco do Ivaí faz 27 anos e quer virar destino turístico no PR

continua após publicidade .

“São períodos excelentes para toda a cadeia produtiva do turismo. Nossa economia depende fundamentalmente da vinda dos visitantes de todas as regiões do Brasil e estrangeiros e do tempo que eles podem permanecer no município”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.





Viaje para Foz no Carnaval

A fila de feriadões teve início no primeiro dia do ano. O segundo grande feriado será o do Carnaval, com ponto facultativo de 20 a 22 de fevereiro. É válido destacar que a folia geralmente começa na sexta-feira, o que garante tempo suficiente para viagens.

continua após publicidade .

Em Foz do Iguaçu, a Fundação Cultural está finalizando as preparações do "Carnafalss 2023", que será realizado em três diferentes locais: Praça da Paz, Centro de Convivência da Praça da Bíblia e o Carnaval da Saudade.





Tradição: Feira de Artesanato

O ano também será marcado pela volta da Feira de Artesanato (Fartal), depois de dois anos de pandemia. O evento em comemoração ao aniversário de Foz do Iguaçu, é um dos principais eventos do município, atraindo moradores da cidade e de toda a região.

continua após publicidade .

“As tendências para este ano são as mais favoráveis possíveis ao Destino Iguaçu. Os visitantes poderão conhecer, ou rever patrimônios como o Parque Nacional do Iguaçu e as Cataratas do Iguaçu, além da Itaipu, Marco das 3 Fronteiras, diversos novos e tradicionais atrativos, além do turismo de compras nas lojas duty free ou no centro comercial de Ciudad del Este, no Paraguai e a gastronomia e vinhos da Argentina em Puerto Iguazú”, concluiu Chico Brasileiro.





Veja a lista de feriados e pontos facultativos em Foz do Iguaçu:

1º de janeiro (sábado), Confraternização Universal: feriado nacional;

20 de fevereiro (segunda-feira), carnaval: ponto facultativo;

21 de fevereiro (terça-feira), carnaval: ponto facultativo;

22 de fevereiro (quarta-feira), Cinzas: ponto facultativo até as 13h30;

7 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo: feriado municipal;

21 de abril (sexta-feira), Tiradentes: feriado nacional;

1.º de maio (segunda-feira), Dia do Trabalhador: feriado nacional;

8 de junho (quinta-feira), Corpus Christi: feriado municipal;

9 de junho (sexta-feira), Corpus Christi: ponto facultativo;

10 de junho (sábado), Aniversário de Foz do Iguaçu: feriado municipal;

24 de junho (sábado), São João Batista, Padroeiro da Cidade: feriado municipal;

7 de setembro (quinta-feira), Independência do Brasil: feriado nacional;

8 de setembro (sexta-feira), Independência do Brasil: ponto facultativo;

12 de outubro (quinta-feira), Nossa Senhora Aparecida: feriado nacional;

13 de outubro (sexta-feira), Nossa Senhora Aparecida: ponto facultativo;

28 de outubro (sábado), Dia do Servidor Público: ponto facultativo;

2 de novembro (quinta-feira), Finados: feriado nacional;

3 de novembro (sexta-feira), Finados: ponto facultativo;

15 de novembro (quarta-feira), Proclamação da República: feriado nacional;

24 de dezembro (domingo), véspera do Natal: ponto facultativo;

25 de dezembro (segunda-feira), Natal: feriado nacional; e

31 de dezembro (domingo), véspera do ano-novo: ponto facultativo.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News