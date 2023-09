Quem são as crianças vítimas de tragédia no Paraná

Uma tragédia ocorrida no início da noite dessa quinta-feira (14) comoveu moradores de Londrina, norte do Paraná, e de cidades da região. Quatro crianças morreram atropeladas em um trecho da PR-538, na zona rural do Distrito de São Luís.

O acidente ocorreu por volta das 18 horas, quando o motorista de uma Volkswagen Kombi, de 73 anos, trafegava sentido Guaravera para São Luís e vendia produtos de limpeza na região. Ele disse à Polícia Militar (PM) que foi atrapalhado pelo sol e, por conta disso, atingiu as crianças, que caminhavam no sentido oposto ao veículo.

As crianças tinham idades entre 6 e 10 anos. Além disso, três delas morreram no local do acidente e uma no hospital.

As vítimas que morreram são duas irmãs e dois irmãos gêmeos:

Kelly Gonçalves Maximo da Silva, 6 anos (morreu no local);

Kemelly Gonçalves da Silva, 10 anos (morreu no local);

Adrian Moraes Bueno, 7 anos (morreu no local);

Vinicius Moraes Bueno, 7 anos (morreu no hospital).

De acordo com as famílias das vítimas, dois adolescentes também foram atropelados. Eles sobreviveram. Trata-se de uma jovem de 15 anos e um jovem de 13.



O trecho da rodovia em que o atropelamento ocorreu não tem acostamento e nem calçadas para pedestres.

O motorista da Kombi fez o teste do bafômetro e não apresentou sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Londrina para prestar esclarecimentos.

Prefeitura de Londrina decreta luto

A administração utilizou as redes sociais para decretar luto de três dias. "Neste momento de dor e perda, nos unimos em apoio mútuo. Queremos expressar nosso mais profundo pesar e oferecer apoio às famílias afetadas por esta tragédia."

A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas no CMEI João Rampazzo e na Escola Francisco Aquino nesta quinta-feira (15).

