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IDENTIFICADOS

Quem eram padrasto e enteada mortos após caminhão cair em represa no PR

Lucas Kazimirski da Silva, 25 anos, e sua enteada, a pequena Ana Clara Milesi da Rosa, de 4 anos de idade, morreram em acidente na Represa do Capivari

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 27.04.2026, 23:19:55 Editado em 27.04.2026, 23:27:08
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Quem eram padrasto e enteada mortos após caminhão cair em represa no PR
Autor Após a queda, Lucas e a esposa conseguiram sair do veículo, mas ele voltou para tentar salvar a enteada e desapareceu - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foram identificados o padrasto Lucas Kazimirski da Silva, de 25 anos, e a enteada Ana Clara Milesi da Rosa, de 4 anos, que morreram após o caminhão em que estavam cair na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul (PR), na noite de domingo (26). Os dois residiam em Serafina Corrêa (RS).

📰 LEIA MAIS: Corpo de motorista que voltou à água para tentar resgatar enteada é localizado no PR

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A esposa de Lucas e mãe de Ana também estava no veículo, mas conseguiu sair a tempo. Ela foi socorrida e está internada no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, sem risco de morte. O nome dela não foi divulgado oficialmente. Segundo familiares, o casal e a menina moravam juntos há cerca de dois anos e meio.

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Acidente aconteceu na rodovia BR-116

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão saiu da pista no km 42 da BR-116, sentido São Paulo, e caiu na represa. Lucas transportava uma carga de quatro toneladas de tintas e solventes para São Paulo. Após a queda, Lucas e a esposa conseguiram sair do veículo, mas ele voltou para tentar salvar a enteada e desapareceu.

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O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Ana Clara ainda durante a madrugada, dentro da cabine do caminhão. O corpo de Lucas foi encontrado submerso por volta das 12h desta segunda-feira (27), a cerca de 12 metros do local da queda.

Com o acidente, as quatro toneladas de tinta transportadas vazaram na água. O Instituto Água e Terra e o Ibama recomendam a suspensão das atividades de pesca na região até a análise e contenção dos danos ambientais. Ainda não se sabe a quantidade exata de material tóxico que contaminou o rio.

Os corpos das vítimas serão levados para Serafina Corrêa (RS). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

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acidente BR-116 mortes trágicas notícias locais Represa do Capivari
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