Quem era o treinador que foi morto a tiros um dia após ser ameaçado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem de 29 anos foi morto a tiros nessa sexta-feira (21) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima, identificada como Michael da Silva, foi executado no momento em que estava a caminho do trabalho. Ele atuava como professor de futebol e era conhecido por treinar jovens de 10 a 12 anos em uma escola local.

continua após publicidade

Michael sofreu dois tiros. O rapaz conseguiu correr até um supermercado para pedir ajuda, mas não resistiu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

continua após publicidade

- LEIA MAIS:Polícia identifica criminosos que mataram adolescente por engano

Em conversa com a Polícia Militar (PM), a esposa de Michael afirmou que o marido havia sido ameaçado por dois homens armados na última quinta-feira (20).

continua após publicidade

O delegado que está à frente do caso, Luiz Gustavo Timossi, informou que as investigações sobre o caso já estão em andamento, porém, até o momento, a motivação do homicídio ainda é um mistério.

A morte do professor de futebol gerou comoção na cidade e entre os familiares. A vítima era conhecida pela dedicação ao esporte e pelo trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade.

Para mais informações, acesse o portal aRede, parceiro do TNOnline.

Siga o TNOnline no Google News