Quem era o jovem que morreu após falha em barco durante torneio de pesca no PR

Atleta apaixonado por pesca esportiva e competições de motocross, Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, foi velado e sepultado nesta segunda-feira (21) sob forte comoção na cidade de Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná. O jovem perdeu a vida de forma trágica após um acidente náutico na represa Salto Santiago, localizada em Rio Bonito do Iguaçu, onde participava de um campeonato. O perfil esportivo e querido na comunidade ficou evidente durante a sua despedida, quando amigos e companheiros de pista organizaram um cortejo com motocicletas para homenageá-lo. Matheus, cuja morte precoce gerou dezenas de homenagens nas redes sociais, deixou pai, mãe e irmã.

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A fatalidade que interrompeu a trajetória do jovem ocorreu no último dia 12 de setembro, no trecho da represa conhecido como "Duas Barra Mansa". Matheus estava em um barco com outros dois competidores quando o cabo de direção da embarcação se rompeu de maneira repentina. A falha mecânica fez com que o barco girasse descontroladamente, arremessando todos os ocupantes na água. Uma equipe que navegava nas proximidades conseguiu agir rápido e resgatar dois dos tripulantes, mas Matheus acabou submergindo antes que pudesse ser alcançado.

O desaparecimento deu início a uma complexa operação do Corpo de Bombeiros, que se estendeu por nove dias. O corpo do jovem só foi localizado neste domingo (20), a aproximadamente 60 metros de distância do ponto onde ocorreu a queda e a uma profundidade de cerca de 30 metros, em condições difíceis de mergulho.

Diante da tragédia, a Associação Santiago Pesca Esportiva, responsável pela organização do torneio, anunciou o cancelamento imediato da etapa. Em nota oficial, a entidade lamentou profundamente o ocorrido, confirmou a falha no sistema de direção do barco e destacou que acionou os protocolos de socorro no mesmo instante. A organização também afirmou que prestou todo o suporte necessário aos órgãos de resgate ao longo da semana, além de reiterar a importância das orientações repassadas aos competidores sobre o uso obrigatório de equipamentos de segurança durante as provas.