Quem era o homem que morreu atropelado após bater o carro na BR-277 no PR

Foi identificado como Alessandro José Prestes, morador de Cascavel (PR), o motorista que morreu atropelado após bater com seu carro em uma defensa metálica e sair caminhando em busca de ajuda na rodovia BR-277, na madrugada deste domingo (17).

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O corpo de Alessandreo será velado no município de Campo Bonito, sua terra natal e onde vive sua família, após a liberação pela Polícia Científica. Segundo a CGN, os atos fúnebres começaram na Acesc, em Cascavel. Familiares, muito abalados, destacaram que Alessandro era uma pessoa querida e um excelente motorista.



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A morte ocorreu na madrugada deste domingo na BR-277, na região do XIV de Novembro, em Cascavel. Alessandro seguia pela rodovia no sentido Trevo Guarujá quando perdeu o controle do Hyundai HB20 e bateu contra o guard-rail. Com o carro bastante danificado e sem conseguir sair do local com o veículo, ele decidiu seguir a pé, provavelmente em busca de ajuda em um posto de combustíveis próximo.

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Cerca de um quilômetro depois, já distante do carro e com a chave no bolso, Alessandro foi atingido por uma Chevrolet Spin que seguia pela rodovia. O impacto o arremessou para o outro lado da pista. Ele sofreu politraumatismo, incluindo traumatismo cranioencefálico grave, e morreu no local. Socorristas da EPR foram acionados, mas nada pôde ser feito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área e acionou a Polícia Científica para o recolhimento do corpo.