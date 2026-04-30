Quem era o homem morto ao colidir durante test drive de moto em Maringá

O motociclista Alex Barbosa, de 44 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (30) em Maringá (PR) durante um teste de uma motocicleta. Ele havia ido a uma concessionária acompanhado do filho de 16 anos para comprar uma moto. Enquanto o jovem aguardava na loja, o pai saiu para realizar o teste com o veículo e percorreu cerca de 3 km até o local do acidente.

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Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão. As imagens mostram um carro branco tentando atravessar o cruzamento quando foi atingido na lateral pela moto que trafegava pela avenida. Com a força do impacto, o motociclista ficou inconsciente e entrou em parada cardiorrespiratória ainda no local.



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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram manobras de reanimação por cerca de meia hora, mas Alex Barbosa não resistiu e morreu no local. Nas imagens, há indícios de que a motorista do carro teria avançado a preferencial, mas as circunstâncias ainda serão investigadas.

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A condutora do veículo, que estava sozinha, sofreu uma fratura na cabeça e foi encaminhada para atendimento hospitalar. O caso segue sob investigação. Segundo informações do GMC Online, Alex Barbosa era irmão de um empresário de Maringá ligado à Banda Brasil 2000.

Com informações do GMC Online, portal parceiro do TNOnline